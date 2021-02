Igreja Universal ganha Secretaria forte no governo Colbert

O apoio da Igreja Universal do Reino de Deus à reeleição de Colbert Filho, na eleição do ano passado, lhe rendeu uma secretaria estratégica, política e administrativamente, no governo municipal.

Hoje saiu a nomeação do vereador Eli Ribeiro para titular da Secretaria de Serviços Públicos de Feira de Santana. Assume o suplente Petronio Lima que obteve pouco mais de 400 votos na eleição.

A IURD apoiou a candidatura de Colbert no segundo turno através do deputado José de Arimatéia que foi o candidato a prefeito lançado pela Igreja no primeiro turno.

A igreja de Edir Macedo já era aliada do grupo político governista há cerca de 20 anos, desde o primeiro governo de José Ronaldo (2001-2004). Mas essa é a primeira vez que é contemplada com uma secretaria de peso na administração.

O hoje nomeado secretário de Serviços Públicos, Eli Ribeiro, já ocupou outra secretaria, a de Habitação.

Eli e o deputado Arimatéia são filiados ao partido Republicanos.