Restaurantes self-services em Feira recebem visita educativa do Procon

Compartilhar pegadores de alimentos com uso da luva, mesas na distância estabelecida pelo protocolo, e usar máscara em momentos que não esteja se alimentando são fatores fundamentais para evitar a transmissão da Covid-19 em bares e restaurantes.

o Procon (Superintendência Municipal Proteção e Defesa do Consumidor) está atuando de forma educativa, nestes estabelecimentos em Feira de Santana, responsáveis por grande parte do comércio de alimentação diária na cidade.

A ação iniciou nesta quinta-feira, 18, e vai continuar nas próximas semanas. O objetivo, segundo o superintendente Maurício Carvalho, é orientar para que sejam cumpridas as determinações do decreto (nº 11.768) e evitar a necessidade de adotar medidas mais restritivas.

“É necessário cumprir as recomendações, oferecer um ambiente seguro ao cliente”, afirmou o superintendente em conversa com um dos proprietários de restaurante self-service, Franké do Kilogrill. (foto)