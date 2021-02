Joel Magno, morre uma ‘lenda’ do radialismo da Feira

Um juiz ‘tipo Moro’ daquela época, mandou prendê-lo porque a filha havia se apaixonado loucamente pelo locutor mais popular, sedutor e romântico de Feira de Santana, e parecia ser correspondida…

Essa história de amor do radialismo feirense foi protagonizada por Joel Magno em décadas passadas, e eu soube dela, assim sem detalhes nomes ou fotografia da moça filha do juiz, tão logo entrei no jornal Feira Hoje (que já faz tanto tempo também….) para tirar as férias de Geraldo Lima e por lá fiquei…

Nunca confirmei essa história com ele. Nos últimos anos encontrava-me com Joel Magno pelo centro da cidade, no Mercado de Arte, principalmente, onde ele tinha um ‘escritório’ de onde controlava o som “J.Magno” instalado em postes em algumas ruas do grande comércio varejista. “O mais caro e o mais procurado”.

Nessa foto (junho de 2018) ele conversa com o folheteiro Jurivaldo Alves, no MAP.

Joel Magno morreu na madrugada de hoje (19 fevereiro 2021), aos 93 anos de idade.