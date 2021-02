Como saber que um cassino digital é seguro?

A segurança é uma das prioridades de quem joga online e, se você é fã dos jogos de fortuna e azar, é importante conhecer os aspetos que tornam um cassino virtual seguro. Confira mais sobre essa temática.

Chegar num cassino online como Royal Vegas Casino nos dá algumas dicas sobre o que pode se esperar de um cassino digital seguro. De fato, essa empresa implementou todos os métodos para garantir que oferece aos usuários uma experiência emocionante e segura, garantindo que todos os dados do usuário permanecem reservados através dos sistemas mais modernos do mercado.

Se, olhando para o website desse cassino, não conseguir descodificar quais os traços que fazem dele um cassino seguro, não se preocupe. As caraterísticas que levam à cibersegurança nem sempre são simples de identificar num primeiro olhar!

Para ajudá-lo nesse processo e saber como pode, com facilidade, identificar se um cassino digital é ou não é seguro, deixamos alguns pontos aos quais você deverá se manter atento, no momento de escolher o website onde apostará em seus jogos de azar. Conheça 5 formas de identificar os cassinos online onde a segurança é uma prioridade.

1. Cassinos seguros são endossados

O jogo online no Brasil ainda não se encontra regulado, embora, como você sabe, esse processo esteja em andamento e se espere que, muito em breve, isso se modifique. Ainda que sem a regulação do governo brasileiro, no entanto, os cassinos online que existem no Brasil podem atestar sua segurança apresentando o endossamento por parte de entidades internacionais. Se você entrar num cassino digital e esse for endossado pela Autoridade de Egaming de Curação ou pela Malta Gaming Authority, poderá estar certo de que se trata de um cassino de confiança.

2. Têm grande variedade de jogos

Pode parecer, num primeiro momento, que a quantidade de jogos oferecidos em nada se relacione com a segurança… mas isso não é verdade! Um cassino que oferece centenas de jogos demonstra, dessa forma, que seu foco é o consumidor e, por isso mesmo, é mais provável que cumpra todas as normas para garantir que a experiência do usuário será melhor e mais segura.

3. Seus termos e condições estão bem definidos

Os melhores cassinos online terão Termos e Condições Gerais, Termos e Condições Promocionais e sua Política de Privacidade bem definidos. Por norma, essa secção se encontra visível (na maioria das vezes no final da página do website) e pronta para consulta, explicitando todos os termos legais que regem o cassino.

4. Têm um bom serviço de apoio ao cliente

Justamente porque esses cassinos se focam no cliente e em suas necessidades, os melhores cassinos são os que oferecem melhor serviço de suporte. Quando você encontra cassinos online com atendimento de 24/7 é provável que esteja perante um cassino mais seguro.

5. Oferecem métodos de pagamento variados

Existem métodos de pagamentos que ajudam na triagem dos cassinos digitais, já que algumas parcerias só são possíveis mediante condições bem estritas. Assim, se você encontrar um cassino que ofereça diversos métodos de pagamento, incluindo alguns como Neteller, Skrill ou Paypal, saberá que esse é um cassino seguro.