Consórcio Conecta vai instalar mais de 60 mil luminárias Led em Feira

Está autorizada a implantação do sistema de iluminação em LED, no município de Feira de Santana. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Colbert Filho(MDB), nesta segunda-feira, 22, no Paço Municipal Maria Quitéria.

Deverão ser instaladas 60.500 luminárias em Led, contemplando a sede e os distritos. Feira será a primeira cidade baiana totalmente coberta por esta tecnologia. Segundo o prefeito, a prioridade serão as principais avenidas e bairros com maior vulnerabilidade social visando a redução dos efeitos da violência.

A Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo Municipal e o Consórcio Conecta Feira prevê a implantação de todo o projeto em até dois anos. A empresa terá concessão de treze anos.

O Consórcio é formado por quatro empresas multinacionais: Proteres Participações, High Trend Brasil, MG3 Infraestrutura e RT Empreendimentos. Ele venceu o certamente de Feira de Santana na Bolsa de Valores, com uma proposta de contraprestação mensal de 785 mil e 800 reais.

Além de mais segurança, cada ponto instalado será equipado com um chip que transforma o município numa Smart City, ou seja, moderna e com a população conectada através da internet.

O contrato prevê manutenção preventiva, que se antecipa antes que a luminária se apague, e preditiva, que substitui os componentes antes do final da sua vida útil. A economia de energia com a troca das luminárias será de 50% em relação aos custos atuais.

O presidente do Consórcio, Carlos Sanches, afirmou que, “se não ocorrer contratempos, a implantação de todo o sistema poderá ser concluída em até 12 meses”.