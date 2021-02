Entenda como o tempo prolongado de tela pode prejudicar seus olhos

Faz quase um ano que o dito “novo normal” se tornou a rotina de milhões de pessoas. Desde então, temos passado ainda mais tempo em frente a telas de celulares, tablets e computadores, por razões profissionais, considerando os que aderiram ao home office, e também para entretenimento.

No entanto, o aumento do tempo de exposição às telas tem causado ou tornado mais intensos os danos à saúde dos olhos. Doenças como astigmatismo, presbiopia ou estrabismo, em grau leve, não gerariam incômodo durante a realização de atividades externas, mas acabam se manifestando e seu efeito se torna bem mais forte, gerando fadiga, em razão do tempo prolongado de uso de celulares e afins.

Portanto, caso você sinta dores, fadiga ou ressecamento na região dos olhos ao usar um dispositivo com tela, você pode consultar um oftalmologista e solicitar lentes que aliviam a fadiga visual. Se possível, pense, também, em reorganizar sua rotina de exposição às telas.