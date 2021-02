Projeto vai revitalizar painéis ao ar livre do Beco da Energia

O movimento “O Beco é Nosso”, a maior e mais importante intervenção artística urbana da Bahia entre 2015 e 2018, está de volta, agora em um novo formato por conta da pandemia e das restrições impostas pela crise sanitária em nosso país.

Desta vez, a principal motivação do movimento é prestar uma justíssima homenagem ao saudoso multiartista Márcio Punk, idealizador da intervenção e que, infelizmente, nos deixou em setembro de 2020 e retomar as atividades artísticas, no Beco da Energia, respeitando todas as normas indicadas pelas autoridades de saúde.

Com o título de “O Beco Continua Nosso”, o projeto aprovado em edital da Lei Aldir Blanc, promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, prevê a revitalização dos painéis ao ar livre do Beco da Energia.

Artistas visuais que tenham interesse em participar devem se inscrever pelo email: [email protected], até o domingo (28). Também serão realizadas oficinas artísticas e apresentações musicais virtuais com Roça Sound, DJ Lerry, Bomani e Rockers FSA.

As datas das oficinas e das apresentações musicais serão divulgadas posteriormente pela coordenação do projeto e nos perfis do movimento “O Beco é Nosso” no Instagram e no Facebook.

O projeto “O Beco Continua Nosso” tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.