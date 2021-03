Senador baiano apoia ‘CPI da Covid’ proposta por Tasso Jereissati

O senador Otto Alencar (PSD) está entre os senadores que apoiaram de imediato a proposta do senador cearense Tasso Jeressaito (PSDB) de abrir uma CPI para investigar o papel do governo federal no agravamento da Covid no país.

“Senadoras e senadores, o presidente Bolsonaro esteve no Ceará, na sexta-feira, quando cometeu pelo menos dois crimes contra a saúde pública, ao promover aglomerações sem proteção e ao convocar a população a não ficar em casa, desafiando a orientação do Governo do Estado e ainda ameaçando o governo de não receber o auxílio emergencial. Desta maneira, a instalação da CPI no Senado tornou-se inadiável. Não podemos ficar omissos diante dessas irresponsabilidades que colocam em risco a vida de todos brasileiros”, disse o senador cearense no sábado (27).

Em conversa com senadores, divulgada pela revista Época, o senador baiano declarou apoio a Tasso:

“Toda razão amigo Tasso, o PR (Bolsonaro) afronta os governadores que estão na ponta cuidando da saúde nos estados, cabe ao Senado, a Casa da federação, contestar essa ação equivocada do PR JB, que leva a quebra de protocolos e leva à expansão da doença no país”, escreveu Otto, acrescentando: “O PR receitou cloroquina, depois reconheceu que era placebo, muitos usaram. Aqui na Bahia alguns morreram por parada cardíaca, inclusive um médico morreu, Dr Moisés, de Ilhéus, por parada cardíaca”.