Mais de 200 inscritas para o concurso de Miss Afro em Feira

Duzentas e treze (213) jovens se inscreveram para disputar o título de Miss Afro 2020/2021, concurso promovido pela Associação Cultural Moviafro em parceria com a Faculdade Multivix/Astro, em Feira de Santana, e está previsto para ser realizado no dia 10 de abril. No ultimo domingo as inscritas passaram por mais uma seletiva que credenciou as 30 semifinalistas.

As inscrições foram realizadas durante todo o mês de janeiro, exclusivamente pelo whatsapp da Associação Cultural Moviafro, devido ao quadro de pandemia.

Durante todo o mês de fevereiro, elas passaram por diversas avaliações, todas de forma remota.As inscritas pesquisaram sobre personalidades negras femininas a exemplo de: Aqualtune. Maria Felipa, Tereza de Benguela, bell hooks, Luiza Helena de Barrios, Negra Jhô (foto), entre outras, como uma maneira de refletir sobre o que é ser mulher negra na Brasil, informou um dos responsáveis pelo evento, Val Conceição.

A Faculdade Multivix é uma instituição de ensino superior privada, credenciada desde 1999 pelo Ministério da Educação (MEC), em Vitoria no Espirito Santo e que tem vários polos espalhados pelo país. Oferece cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento profissional, nas modalidades presencial e à distância, nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas.

A vencedora do Concurso Miss Afro Feira de Santana 2020/2021, uma bolsa integral de graduação ou pós-graduação no curso que poderá ser escolhido livremente pela ganhadora dentro da grade que a faculdade oferece.