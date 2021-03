A tendência das roupas genderless

A moda nas sociedades ocidentais é bastante dinâmica e, especialmente neste século, no qual se esperam novidades ao mesmo tempo em que o conforto é valorizado, não param de surgir tendências no mundo fashion. Uma das tendências em plena ascensão é a das peças de roupa genderless (“sem gênero”, em tradução livre).

Você já ouviu falar em roupa unissex, certo? Essa categoria, que é comumente associada a roupas de cores neutras e com cortes largos, foi evoluindo e se tornou o hoje denominado genderless. Com cortes diversos, cores e estampas alegres (mas, às vezes, nem tanto), essas peças do vestuário são concebidas para uso em situações que não exigem um dress code mais restrito e, o mais importante, para que pessoas as usem – sem necessariamente corresponder ao que é esperado das seções masculina e feminina em grandes lojas.

Portanto, ao partir do pressuposto que as roupas e acessórios que escolhemos para estar no mundo refletem nossa personalidade e os estados de espírito que podemos assumir, as roupas genderless tentam servir à pluralidade dos corpos do século XXI.