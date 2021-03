Secretário faz fisioterapia muscular e respiratória para voltar ao trabalho

“por aqui sigo focando na fisioterapia muscular e respiratória. O caminho é longo pra desfazer o estrago do vírus. Perdi 5kg (alguma coisa de boa! (risos) mas a maioria foi músculo. Com uma boa alimentação e os exercícios muito em breve estarei no batente”, escreveu o secretário estadual da Saúde, Fábio Villas-Boas.

O Secretário foi internado na noite do dia 19 de fevereiro, em um leito clínico do Hospital Aliança, unidade privada na capital baiana. Antes, ao anunciar que testou positivo para a doença Vilas-Boas publicou nas redes sociais que passou 11 meses tentando escapar do vírus, mas que com a confirmação da doença, permaneceria em isolamento, em casa, cumprindo agenda virtual de trabalho. Na ocasião, ele tinha sintomas leves.

O Secretário de Saúde do Estado é cardiologista; doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo.