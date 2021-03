Caso Lula: Governador da Bahia diz que foi “vitória da democracia”

O governador da Bahia, Rui Costa(PT) escreveu que é uma “vitória da democracia” a anulação das ações contra o ex-presidente Lula.

“A verdade começa a ser restabelecida com a decisão do ministro Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Lava Jato. Vitória da Justiça. Vitória da democracia“, no Twitter.

Rui é um dos “presidênciaveis” do PT e foi citado como tal em entrevista de Jacques Wagner que já admite ser candidato a governador em 2022. Com a elegibilidade de Lula a sucessão presidencial, dentro e fora do PT, toma novos rumos.