Grafitagem novíssima no Beco da Energia; Márcio Punk continua vivo

A Lei Aldir Blanc incentivou e pôs em prática a revitalização artística do Beco da Energia através de um novo projeto que deu continuidade ao movimento cultural criado pelo multiartista Márcio Punk, falecido há pouco menos de uma ano, #OBecoContinuaNosso

“O Beco Continua Nosso” reuniu, através do projeto aprovado em edital municipal com recursos da Lei Aldir Blanc um grupo de mais de 10 artistas plásticos que restaurou e renovou as paredes do Beco da Energia com novas obras de arte, como esse “retrato” de Punk, feito pelo artista Charles Mendes e outras.

Sob a coordenação de Marcelo Lima e Tia Claudia, o projeto também realizou oficinas de arte, shows musicais, performances, dança, desfiles de drag queens, e outras manifestações, veiculadas através da internet e uma “live gravada” que será veiculada no próximo mês da abril.

Fotos de Roberto Carneiro