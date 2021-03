Obras no centro de Feira estão na avenida Senhor dos Passos

As obras do projeto de requalificação do centro de Feira de Santana estão na principal avenida comercial e de mobilidade do núcleo urbano mais antigo da cidade, a avenida Senhor dos Passos.

O projeto denominado pela Prefeitura de ‘Novo Centro’, que já remodelou o Calçadão da Sales Barbosa, o local onde haviam barracas, principalmente de confecções, no meio da via pública e se estende pela Marechal e outras vias.

Ao custo aproximado de R$ 60 milhões, dos quais R$ 36 milhões estão sendo investidos nesta primeira etapa do projeto, o Novo Centro tem uma área de abordagem que abrange um polígono estimado em 98 hectares.

Trata-se de uma área correspondente aos alinhamentos das ruas Barão de Cotegipe, Felinto Bastos, as avenidas Presidente Dutra e Sampaio, e a rua Vasco Filho. Na fronteira Norte da área do Projeto encontra-se a Praça Fróes da Motta, com área de 3.800 metros quadrados, que marca o início da Rua Sales Barbosa, principal via de pedestres do conjunto urbanístico.