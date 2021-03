Sumiu o brasão da fachada do prédio da Filarmônica Vitória

Se há um imóvel na Feira de Santana que está impregnado de cultura é o que abriga a Sociedade Filarmônica Vitória, ali na Rua Conselheiro Franco, a antiga Rua Direita, no centro da cidade, escreveu o jornalista André Pomponet, em artigo publicado há três anos, no jornal Tribuna Feirense.

“Afinal, – continua o jornalista – o imóvel é sede de uma das instituições em torno da qual gravitava a cultura feirense desde meados do século XIX. O imóvel, porém, é do século XX: a data de construção é indeterminada, de acordo com levantamento do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Pelas “características tipológicas”, é do início do século passado.”

Em 1917, nos informa ainda Pomponet, a Filarmônica sofreu uma reforma que lhe deu a fachada que hoje existe. Isto é, existia, pois agora está sem o enorme brasão que ficava logo abaixo da águia que encima o imóvel histórico. É um dos poucos que ainda se mantém de pé no centro da cidade. A poucos metros dele, e construído na mesma época, o prédio da Filarmônica 25 de Março está desmoronando.