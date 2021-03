Peça presente na moda ocidental desde o século XVI, o espartilho surgiu para dar delicadeza e distinção ao corpo feminino. Considerado símbolo de feminilidade, ele dava ênfase aos seios e deixava a cintura bem delineada, evocando a sensualidade e erotismo das mulheres.

Podemos encontrá-lo em séries históricas, que trazem personagens com a silhueta marcada por espartilhos acompanhados sempre por saias longas e volumosas, visuais que remetem às épocas retratadas.

Em Outlander, drama histórico da Netflix, Caitriona Balfe dá vida à Claire Randall e seu figurino é composto por espartilhos produzidos artesanalmente, com detalhes minuciosos inspirados nos modelos tradicionais do século XVIII, com muitos laços e fitas.

Já Bridgerton, romance ambientado no século XIX, levou o figurino luxuoso das suas personagens aos holofotes do mundo da moda, com destaque para os espartilhos estruturados usados pelas mulheres da alta sociedade britânica que despertaram fascínio nas fãs da série.

A peça histórica transformou-se ao longo do tempo deixando de ser peça básica até chegar o modelo que conhecemos, em versões famosas utilizadas por artistas como Madonna e Cyndi Lauper, as pin-ups americanas e pela musa burlesca Dita Von Teese além de ter sido item essencial na moda alternativa punk e encontrado em coleções de grandes estilistas como Vivienne Westwood e Jean-Paul Gaultier.

Atualmente é uma tendência cultuada por celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Zendaya, Anitta e Rihanna, que são adeptas dos espartilhos para modelar o corpo e compor visuais exuberantes. Eles adicionam sex appeal em qualquer look e combinados com jeans, calças de cintura alta, saias e saltos, saem da esfera de roupa íntima para ganhar as ruas.

A Le Lingerie é especialista em moda íntima há 10 anos e conta com modelos exclusivos de espartilhos para quem deseja investir nessa peça icônica símbolo da liberdade e sensualidade. Modelos como o corselete preto com renda e o corpete em cetim e strass são peças ousadas e sofisticadas para acentuar as curvas de mulheres confiantes.

Peça já o seu!