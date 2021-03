CREA da Bahia faz como o Ceará e lança atendimento virtual

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia lançou em março, o atendimento virtual. Por meio de salas virtuais, os profissionais e empresas poderão conversar com os atendentes e resolver suas demandas com a instituição. A nova ferramenta funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas.

O presidente do Crea-BA, eng. agrimensor Joseval Carqueija, destacou que este projeto já existe no Crea-CE.

“Eu vi o Balcão de Atendimento Virtual do Ceará e achei a ideia fantástica, não só para nos ajudar a ficar mais próximo dos profissionais neste momento de pandemia, onde estamos com atendimento presencial suspenso, cumprindo decretos governamentais, mas por lançar mão de recursos tecnológicos que facilitam o dia a dia do profissional.”, pontua Carqueija.

Os serviços do Sistema de Informações Técnicas e Administrativas estarão funcionando normalmente, bem como o e-mail de atendimento ([email protected]).