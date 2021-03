Audiência pública sobre a qualidade da água da Embasa em Feira

Pelo menos uma, das duas audiências públicas da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa da Bahia pode acontecer em Feira de Santana este ano.

O presidente da Comissão, deputado José de Arimateia, sugeriu que um dos temas para as audiências seja a qualidade da água no ponto de lançamento da estação de tratamento de esgotos de Feira de Santana, administrada pela EMBASA, nos Três Riachos.

“Este Colegiado tem consciência de que os tratamentos convencionais, como os executados pela EMBASA, não fornecem uma água dentro dos padrões qualitativos legais e aceitáveis”, afirmou José de Arimateia, que pretende questionar quais os planos da EMBASA para inserir tratamento avançado de esgotamento sanitário, considerando que ainda há problemas a resolver mesmo quanto ao tratamento convencional e que ainda faltam 32% para se concluir a implantação da rede de esgotamento sanitário em Feira de Santana.

O outro tema sugerido foi o projeto de ampliação do sistema de captação, tratamento e distribuição de água, já em implantação, com uso das águas do Rio Paraguaçu para atendimento de cidades diversas, incluindo a Região Metropolitana de Feira de Santana, Santo Amaro e Salvador.

“Preservar recursos naturais, adotar práticas de cultivo e medidas de conservação do solo é fundamental para produção de água renovável. Esse projeto de captação considerou a necessidade de recuperação das áreas que contribuem com a produção de água ao longo dos rios Jacuípe e Paraguaçu? Há fiscalização do cumprimento da preservação dessas Áreas de Reserva Legal?”, questiona o parlamentar.

O deputado estadual Josafá Marinho (Patriota), membro titular da Comissão e ex-coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas na Bahia (Dnocs), parabenizou Arimateia pelas sugestões de pauta, que considerou de suma importância, e colocou-se à disposição

Foto: Cris Oliveira