Meu amor, Mozinho, Fio, Antônio Silvany Antonio Silvany … era assim que eu te chamava e assim continuarei… teria milhares de fotos nossas, lindas para escolher… mas escolhi esta…porque você gostava dela, porque estamos lindos, apaixonados, em estado de graça!!! Você a definia como “Clark Gable e Vivien Leigh” com o maior orgulho. E o mais importante de tudo… foi o começo da nossa bela e honrosa…. história …. quero te dizer (eu sei que você sabe e está me ouvindo) que você foi a melhor parte da minha vida! Meu melhor amor!!! Meu Porto seguro, meu amigo, meu companheiro, meu confidente… E destes adjetivos todos meu amor, nasceram nossas sementes, Raquel e Artur (Silvanynho)… confirmo mil vezes que sinto o maior orgulho de ser sua mulher, e nossos filhinhos ( especialmente Raquel, tua menina dos olhos, teu maior amor) sentirão e confirmarão o mesmo orgulho que eu. Você precisava fazer esta cirurgia..

Saímos juntos de casa pra junto voltarmos, e com você, um novo homem, saudável e renovado pra criarmos nossos pequenos…. mas não foi assim… você foi tirado de nós abruptamente… estou em estado de perplexidade!!! A dor dilacera… você sempre dizia que nascemos pra perder! E como sempre, você tinha razão… você nos perdeu, eu perdi você e Davi Ben , Raquel e Artur perderam o pai….. minha dor é um abismo gigante…