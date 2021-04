‘Cor de Som’ é o novo show de Marcionílio, dia 9

O cantor Marcionilio celebra os seus 61 anos e 45 de carreira com uma apresentação musical intitulada Marcionilio Prado – SOM DE COR, com apresentação musical especial a ser exibida em seu canal no Youtube e facebook no próximo dia 9 de abril, às 20 horas, quando homenageará o compositor Jorge Portugal, autor da música “Queira ou não queira” em parceria com Roberto Mendes, gravada no LP “Sinta o perigo”, de 1988, onde Marcionilio canta ”você desbota a minha cor pra colorir seu carnaval”.

Durante a live que será exibida no dia do aniversário, onde diversos artistas que fizeram parte da sua trajetória o farão uma homenagem . Dentre eles, Carlinhos Brown, Lui Muritiba, Daniela Mercury, Durval Lellys Roberto Mendes, Alobened, Escopeta, Marcio Dhiniz, Nando Borges,Nenem do Acordeon, Armandinho,Carlinhos Itaparica, Elpidio Bastos, Hunfrey, Ze Honório, Andre Macedo, Andrea Caldas e outros

Na apresentação, Marcionilio promete mesclar novas composições autorais com clássicos gravados no decorrer da sua carreira, como “Eva Alegria”, “Frevo do Eva” e “Taxi”.

Além da sua eximia guitarra e voz impecável o artista conta na execução musical com os músicos Bruno Marques no baixo, Daniel Ragoni na Bateria, Icaro Santiago no Teclado, Peu Souza como convidado na guitarra baiana, um amigo contemporâneo Paulinho Caldas nos vocais e produção executiva Kelcilene Calixto.

SOM DE COR – O novo projeto de Marcionilio visa possibilitar o fortalecimento da cultura como instrumento de promoção da igualdade racial através da música. Ele é um dos projetos selecionados pelo Prêmio Jorge Portugal 2020.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

SERVIÇO:

O quê? Marcionilio Prado– Som de Cor

Quando? 9 de abril de 2021

Quanto? Gratuito

Horas: 20 horas

Onde: Youtube.com/marcionilioprado

Facebook.com/marcionilioprado

Instagran @marcioniliopradooficial

(75)99133-3360

#premideartejorgeportugal2020

#marcionilioprado

#marcioniliopradosomdecor