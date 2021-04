Morreu João Pimentel, um pioneiro em rádio FM

Morreu vitimado pela Covid19 o radialista e publicitário João Pimentel, 75 anos, e foi sepultado em Curitiba onde encontrava-se em companhia de familiares enfrentando problemas de saúde.

Produtor executivo, redator, especialista em marketing político para o rádio, Pimentel foi pioneiro em FM, participando da implantação do sistema TRANSAMÉRICA de FM nos anos 70 e prestando consultoria para dezenas de rádios em todo o país.

Escritor bissexto, escreveu biografias, contos e romances. Começou como profissional na Rádio Marconi, em 1965, passando por Diarios e Emissoras Associados, tendo trabalhado nas rádios Difusora e Cultura e TV Tupi.

Foi coordenador das rádios Piratininga e América AM tendo passado também por rádios EXCELSIOR (atual CBN) e NACIONAL (atual GLOBO). Coordenador da TRANSAMÉRICA PRODUÇÕES.

Em Feira de Santana dirigiu as rádios do Sistema Nordeste de Comunicação no início da década passada. Na foto, da esquerda para a direita: ele com Paulo Debétio, Maryzelia e Elsimar Pondé, na Rádio Subaé.