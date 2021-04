Zé Neto volta a propor criação de um ‘Comitê de Crise’ em Feira

O deputado federal Zé Neto (PT) voltou a defender, em caráter de urgência, a criação de um Comitê de Crise para enfrentar o recrudescimento da Covid19 em Feira de Santana. A proposta do deputado é feita desde o ano passado quando a pandemia se agravou no Estado e no Município.

“É necessário que o município crie um Comitê de Crise com representações da sociedade e dos Poderes Públicos para combater esse colapso na saúde municipal que persiste há mais de 40 dias.”

O deputado diz que há um “cenário de guerra” e leva em consideração “o crescimento de 9,1% entre 2019 e o final de 2020 (subiu de 4,2% para 13,3) do número de mortes na cidade, que também registrou um aumento de 11% dos óbitos em casa no mesmo período e grande parte deles ocasionados por falta de atendimento especializado”.

Zé Neto também pôs em dúvida os registros oficiais de mortes por Covid19 em Feira de Santana pois muitas mortes, disse, foram por insuficiência respiratória “que, somados ao significativo número de transferências de pacientes de Feira para a rede hospitalar de Salvador, mostra que essas mortes por Covid-19 podem ser maiores do que os registros oficiais”, alertou.