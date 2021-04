A lista de Silvério Silva, radialista pede notícias de pessoas ‘sumidas’

Ele é o radialista em atividade mais antigo de Feira de Santana. Silvério Silva comanda um programa dominical na Rádio Sociedade News, o “Silvério Silva Show”, onde ele mantém. além de outros, o quadro âncora do programa, o famoso ‘Tira Chapéu’.

Neste domingo passado, 4, Silvério Silva leu no ar, uma lista de amigos e ouvintes sobre os quais ele pedia “notícias”. São pessoas que encontram-se ‘sumidas’ do cenário público.

Não sabemos quais o que deram retorno ao radialista no horário ou fora do programa. Mas eis a lista, fornecida ao BLOG DA FEIRA pelo próprio Silvério:

Evangivaldo Figueiredo

Luiz Araújo

Jason Bandeira

Dr. Outran Borges

Zeca Marques

Cesar Orrico

Zé do Norte

Dra. Ana Rita

Marcos Ivan

Jornalista Cristovam Aguiar

Zé Bolinho

Lúcia Miranda

Ney Bicho Bacana

Oyama Figueiredo

Vadinho da Carne do Sol

David Leal

Eliana Boaventura

Camafeu de Oxossi

Major Tuy

Adilson da Sinhá

Franklin Marcado

Delegado Zé Carlos das Neves

Ex. Dep. Valmir Mota

Mestre Platinado

Cantor Paulo Henrique

Hino Frei

Ex. Dep. Eliedson Ferreira

Ex.secretario Misael Freitas

Radialista Zé Malta

Raimundo Sabiá