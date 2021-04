Sindicato dos Jornalistas faz bate-papo com José Raimundo

Nesta quarta-feira (7), Dia do Jornalista, o Sinjorba (Sindicatos dos Jornalistas Profissionais da Bahia) promove um bate-papo com o premiado jornalista José Raimundo (@joseraimundo541 ), ex-repórter da TV Bahia e especial da Rede Globo.

Com o tema “As mudanças no mundo do trabalho e os desafios do jornalismo”, a live será apresentada pelo presidente do Sinjorba, Moacy Neves (@moacycarlosalmeidaneves) e será transmitida às 20h no Instagram oficial da entidade.

O evento inicia a série de atividades que o sindicato preparou para celebrar o mês do jornalista e o aniversário da entidade. Mais informações em nosso portal.

