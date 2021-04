Conhecendo os bairros da Princesa – Brasília/Adnil Falcão

São dois bairros muito vizinhos que ninguém sabe, exatamente, onde estão os limites entre si. Por isso mesmo, há alguma confusão, em termos de definição do espaço de cada um.

A Brasília, por exemplo, começa na avenida Maria Quitéria, seguindo para os lados da Adnil Falcão (que é uma avenida que emprestou o nome ao bairro). Na realidade, não existe, oficialmente, o bairro Adnil Falcão. O povo deu esta denominação.

São dois bairros relativamente novos, habitados, principalmente, por pessoas das classes média/média e média/baixa. Até o segundo governo de José Falcão, a Brasília e o bairro Adnil Falcão tinham as ruas sem calçamento, com muita lama podre (literalmente) aporrinhando a vida dos moradores.

Nesta área há uma peculiaridade interessante: muitas ruas levam nomes de flores e pedras preciosas. Vamos citar algumas: rua Águas Marinhas, onde reside este careca que vos escreve, Turmalina, Diamantes (Ver se é rua Diamante ou rua dos Diamantes), rua Ágata, Rua das Rosas, Rua Tulipa Negra.

Pois bem, no segundo governo Falcão quase todas as ruas do bairro, com exceção de duas (salvo engano) foram pavimentadas. Com isso, a aceitação de Falcão que já era boa,,, cresceu bastante, tendo, hoje, um elevado índice nestes locais. Portanto, não será difícil conseguir testemunhos entre os moradores. Na rua Pedro Suzarte, na esquina com a rua Turmalina, tem um barbeiro chamado Felipe. Ele é um dos primeiros moradores do bairro, conhece quase toda a história (apesar de não ser muito velho), conhece todos os moradores (Por enquanto não sabemos em quem ele vota, mas parecer ser José Falcão. Observe bem, parece!). Felipe sabe tudo sobre a Brasília e Adnil, até porque barbearia é um local perfeito para fofocagens.

As dicas com os nomes das ruas permite fazer uma relação entre as pedras preciosas e uma jóia – o bairro ficou uma jóia depois que Falcão realizou serviços de pavimentação. Afinal, não era uma puta contradição uma rua ter o nome de diamante, água, águas marinhas, turmalina ou tulipa negra e viver eternamente na lama e na podridão?

Os bairros Brasília e Adnil são muito tranquilos, dotados de boa estrutura. Existem três colégios públicos (da rede estadual), o Edith Gama, Polivalente e Ecilda Ramos.

As maiores queixas da população são a falta de espaço para lazer. Nestes dois bairros, apenas uma pequena praça, em frente ao colégio Edith Gama, (esta praça foi construída recentemente, por Colbert Martins). Nem mesmo campo para pelada existe, a não ser o do colégio Polivalente. Há também reclamações quanto ao setor de saúde, pois não existe posto médico. (Em termos de campo de futebol, há um nas proximidades destes bairros, no conjunto Jomafa).

Valber: a rua Milão é uma das mais importantes destes bairros. Fica paralela à avenida Adnil Falcão. Mas estamos em dúvida se foi Falcão que fez a pavimentação. Vamos conferir?

Anchieta Nery, jornalista, escritor, professor universitário (nasceu em julho de 1954, faleceu abril de 2015)

NOTA DO BF ; Como pode-se facilmente deduzir com a leitura do texto acima, trata-se de uma pauta jornalística escrita por Anchieta Nery na campanha política municipal de Feira de Santana em 1992. A pauta de Anchieta para o repórter Valber [Carvalho?] é da campanha de José Falcão da Silva que não chegou a ir ao segundo turno e ganharia o terceiro mandato na eleição seguinte, em 1996. As pautas da série “Conhecendo os Bairros da Princesa”, estão datilografadas e colecionadas em uma pasta em poder do Blog da Feira. A que está transcrita acima é datada de 4 de agosto de 1992.