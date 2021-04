Avenida nova em Feira facilita o tráfego na BR-116 e acesso à UEFS

Importante vetor para o crescimento do município, foi entregue oficialmente hoje, 19, a avenida Josias Ribeiro, no Papagaio, pelo prefeito Colbert Martins Filho.

Parte integrante de um complexo de mobilidade urbana na zona norte, a obra facilita o acesso a bairros como Novo Horizonte, Feira VI e o próprio Papagaio, além de otimizar a infraestrutura local que nos últimos anos atraiu novos empreendimentos residenciais.

Ainda, melhora o fluxo de veículos na região da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), sendo alternativa para motoristas enfrentavam o intenso tráfego até à BR-116 Norte [Feira-Serrinha].

A nova via é dotada de pistas duplas e pavimentadas a asfalto, ciclovia e iluminação a LED, além de completo paisagismo.

O prefeito Colbert Filho destacou a importância da integração da região norte com o centro da cidade, em especial a Uefs, através do uso das ciclovias. “São novas alternativas na itegração dos sistemas de transporte, permitindo que as pessoas tenham acessibilidade garantida”.

O novo complexo de mobilidade também inclui o prolongamento das avenidas Fraga Maia e Ayrton Sena, já concluído, a duplicação da avenida Francisco Dias – estrada do Papagaio – e a requalificação da avenida Universitária.

Convidados, o atual presidente do Democratas, ex-prefeito de Saslvador, ACM Neto, e o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, acompanharam o ato de inauguração.

Na foto/Secom: Colbert explica a ACM Neto o complexo de mobilidade urbana na zona norte de Feira.