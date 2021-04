“O Folheteiro” e o Map

jurivaldo alves.

o folheteiro do mercado de arte popular de feira de santana é a estrela do documentário sobre sua vida e os folhetos de cordel nas feiras das cidades.

jurivaldo gosta de atuar. já fez lampião num ensaio de filme nunca concluído, mas nesse ele faz o seu próprio papel, uma gesta do ofício de folheteiro de cordel. rapazote ainda jurivaldo já estava diretamente envolvido com o cordel. ajudou rodolfo coelho cavalcanti a vender os folhetos na famosa feira das segundas-feiras da feira de santana.

o doc tem cenas também em baixa grande onde nasceu jurivaldo e é pontuado por depoimentos de mestres e artistas do naipe de bule-bule…

estreia é dia 29. veja o cartaz.

sobre o map.

à medida que os “bloquetes tácteis intertravados ecologicamente auto sustentáveis”, bicolores, aproximam-se do velho mercado trazendo o ‘novo centro’, evidencia-se como o map envelheceu rápido de 2015 pra cá, quando foi reaberto. a cor externa desbotou, e dentro há colunas que nem manequins conseguem esconder as paredes descascadas.

o map não está pronto para uma cerimônia de boas vindas aos novos calçadões.