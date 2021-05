Tergilene na Câmara: ‘ninguém quis’ box de 1m² no Shopping Popular

Um “espaço social” com boxes de um metro quadrado foi oferecido aos lojistas do Centro Comercial Popular como alternativa para o pagamento de aluguel e taxas mais baratas. A informação é do empresário responsável pelo consórcio que administra o empreendimento, Elias Tergilene.

Ao utilizar a tribuna livre na sessão desta quinta-feira (06), o empresário afirmou que o valor cobrado aos locatários que aceitassem com a proposta seria R$80, entretanto, “ninguém quis”.

Tergilene diz que o espaço social poderia ser utilizado por comerciantes de pequenas mercadorias que atuavam no centro de Feira de Santana. Entretanto, ele afirma que alguns camelôs optaram por fazer cadastro para receber o box e, logo em seguida, comercializar ponto no empreendimento.

“O espaço está lá e eles não querem, sabe o porquê? Porque querem vender os boxes por 50 ou 60 mil reais, esta é a verdade”.