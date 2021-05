Secretário de Segurança Pública vem a Feira nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (10/05), a partir das 8h, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, estará em Feira de Santana.

Mandarino assumiu a pasta há cerca de quatro meses, é juiz federal aposentado que iniciou a carreira na Bahia como delegado na Polícia Civil.

Maconha – O novo Secretário tem posições polêmicas sobre a Segurança Pública. Em entrevista transmitida pela TV Bahia, em fevereiro, o novo Secretário defendeu “a regulamentação da venda e do consumo de maconha no Brasil”, afirmando que “o modelo repressivo, adotado hoje no país, não diminui o tráfico e expõe policiais, traficantes e usuários a riscos que poderiam ser evitados por uma política de regulamentação das drogas, como já acontece com o álcool e o tabaco”

O Secretário, acompanhado do Deputado Federal Zé Neto (PT), visita o Complexo Policial do Sobradinho, que deve passar por uma reforma.

Feira de Santana tem apresentado crescimento nos índices de violência, nos últimos meses. O prefeito do Município, Colbert Filho já se manifestou sobre a situação e chegou a anunciar que irá pedir auxílio ao Ministério da Justiça em Brasília.

A visita, segundo a Assessoria, seguirá todos os protocolos sanitários da pandemia.