“Ninguém gosta nem deve ser tratado com intimidações, com ameaças, principalmente quando há a intenção de satisfazer interesses pessoais “, diz o prefeito Colbert Martins em um trecho do vídeo que divulgou no começo da noite de ontem através das redes sociais.

O prefeito diz que está trabalhando com transparência e diálogo “em alto nível”.

Este é o segundo vídeo do Prefeito após a abertura de uma CPI na Câmara de Vereadores

Veja o vídeo: