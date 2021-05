Morreu Antônio do Lajedinho, escritor e ex-combatente

Faleceu na manhã desta quinta-feira, 27, Antonio Moreira Ferreira , aos 95 anos, conhecido como Antonio do Lajedinho. Ele era o último ex-combatente da Segunda Guerra nascido em Feira de Santana.

Como ex-combatente serviu à Marinha do Brasil, onde ingressou na em janeiro de 1942. Foi condecorado por serviços prestados à pátria e pensionado como segundo tenente das Forças Armadas.

Em seguida passou a trabalhar como jornalista (DRT 54) nos periódicos “O Mundo” e “O Careta” e como redator da revista “Vigilante”.

Colaborava com jornais e revistas locais. Mantinha o Blog “A Feira Antiga” (feiraantiga.blogspot.com). Também era advogado e foi atuante nas comarcas de Central, Irecê, Morro do Chapéu e Xique-Xique, além de juiz de Paz da Vila de América Dourada.

Recebeu a Comenda Maria Quitéria e Comenda Godofredo Filho da Câmara Municipal; a honraria no grau de Oficial da Ordem Municipal do Mérito de Feira de Santana; o Diploma de Amigo do 35 Batalhão de Infantaria, o Título de Cidadão Barramendense.

Escritor, memorialista e poeta, ele participou de quatorze antologias e publicou dez livros, inclusos dois de poemas. São os seus livros: “Promessas e Milagres”, “Reflexões Sobre o Amor”, “Síntese dos Fatos Que Envolveram o Brasil na Segunda Guerra Mundial”, “Cantando Pelo Caminho”, “Ressaca da Mocidade”, “A Feira na Década de 30”, “A Feira no Século XX”, “Um Marinheiro do Brasil na Segunda Guerra Mundial”, “São José das Itapororocas”, e o mais recente, em 2017, “Memórias de um Feirense”.

Membro da Academia Feirense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana (foi vice-presidente), do Instituto Internacional de Poesia, da União Brasileira de Escritores, ex-presidente da Associação dos Ex-Combatentes – Secção de Feira de Santana.