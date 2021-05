Conselho Estadual de Cultura tem novo presidente: Sílvio Portugal

A Secretaria de Cultura e o Conselho Estadual de Cultura da Bahia elegeram na manhã desta quinta (27), os conselheiros Silvio Portugal e Adriano Pereira como presidente e vice-presidente do órgão.

A eleição ocorreu de forma virtual durante a realização da 5ª Sessão Plenária, disponível no canal do CEC no Youtube.

Com 16 votos, a chapa II formada por Sílvio Portugal e Adriano Pereira vence o processo interno de eleição que os definiu como nova mesa diretora do órgão para o biênio 2021 a 2023. Já a chapa I formada por Evanice e Aristanan, obteve 12 votos.

Nas próximas semanas a Presidente Pan Batista realiza a transição do cargo, com reuniões de equipe, relatorias e a preparação da sessão de cerimônia do ato de posse aos novos eleitos que assumem a partir do próximo mês a condução das sessões plenárias e as demais atribuições da presidência.

Conselho Estadual de Cultura da Bahia – Órgão colegiado do Sistema Estadual de Cultura, o (CEC) tem entre suas atribuições a missão de apreciar e contribuir com a elaboração e o cumprimento do Plano Estadual de Cultura. Além disso, deve propor e estimular a discussão sobre temas relevantes para a cultura na Bahia, assim como promover a participação da sociedade civil na definição e fiscalização das políticas, programas, projetos e ações culturais. Compete ao CEC, entre outras atribuições, deliberar tecnicamente sobre os processos de tombamento, registro e salvaguarda de bens materiais e imateriais do estado, mediante dossiês previamente construídos pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). Quando aprovados no Conselho de Cultura, os processos são direcionados para a governadoria e posteriormente encaminhados para aprovação do governador.