Roberto Kuelho lança Namoridos e antecipa dia dos namorados

Em comemoração ao mês dos namorados, o cantor Roberto Kuelho inicia junho lançando o clipe “Namoridos”. O novo trabalho musical vai ao ar nesta quinta-feira (03) e para dividir com ele as cenas do videoclipe, Kuelho convidou a atriz e modelo Aninha Pinheiro.

O enredo visa inspirar as pessoas a curtirem coisas simples do cotidiano, a exemplo de um piquenique ou um passeio de bike no campo. O lançamento fortalece a conexão do artista com o reggaeton e estará disponível em todos os aplicativos de música e no Youtube.

A letra da música fala das relações que nunca foram oficializadas, mas que resistem aos obstáculos e seguem firmes. “Como durante a pandemia o índice de separação cresceu, eu pensei em fazer uma música que valorizasse a história desses casais que são apelidados de namoridos”, revela o artista.