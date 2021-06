Empreendedoras encontram oportunidades de renda durante a pandemia em produtos personalizados

Apesar da grave crise causada pela pandemia no Coronavírus e da ainda tímida e recente retomada da atividade econômica, a situação adversa também trouxe novas oportunidades de negócios e ideias inovadoras. Seguindo as recomendações de segurança e trabalhando de casa, muitas empreendedoras feirenses viram nos produtos personalizados uma ótima alternativa de ocupação e renda.

É o caso da estudante Jade Oliveira, que, em parceria com sua prima, faz desde o ano passado cestas com lembrancinhas, doces e salgados. “Estávamos ociosas em casa e começamos a fazer empadas como lanche Depois passamos a vender dentro do condomínio e posteriormente expandimos para fora”, conta ela.

De fato, a revista Forbes, uma das mais respeitadas no mundo dos negócios, destacou o mercado de lembranças por delivery como um dos que mais cresceram durante o isolamento, e a tendência é que mesmo após a retomada, produtos personalizados continuem a ter um alto apelo comercial. “As pessoas estão mais solitárias, e quando entregamos um mimo, um presente, elas ficam muito felizes”, avalia Jade.

Além da renda, a jovem empreendedora destaca entre os benefícios de seu trabalho a possibilidade de “conhecer mais pessoas e histórias de vida”.

Pensando nessa realidade, empresas como a Pequenos Encantos passaram a oferecer cursos de lembrancinhas personalizadas para empreendedoras que desejam trabalhar de casa, seja para complementar a renda ou para começar um novo negócio.