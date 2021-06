Medo de piercing?

Se você, que ainda acredita que piercing é “coisa de hippie” ou que os adolescentes só usam para se “rebelar” contra à sociedade, saiba que a história desse adorno não começa bem assim. Tampouco começou tão recentemente quanto parece!

É impossível dizer ao certo quando e como os piercings surgiram, mas sabe-se que os povos das antigas civilizações, lá bem antes de Cristo ainda, já perfuravam o corpo e os utilizavam em seu dia-a-dia. Alguns povos como os Maias e Astecas acreditavam que a comunicação com sua divindade seria facilitada pelo uso do piercing, diferenciando o sacerdote do templo. Romanos e egípcios enfeitavam partes diferentes de seus corpos como forma de demonstrar beleza, virilidade e status social. No Egito, só os membros da família real tinham piercing no umbigo! Ai ai, se eles soubessem…

Você já deve ter visto por aí como é comum para os indianos carregarem essas joias no nariz, lábios, orelhas (você assistiu Caminho das Índias? Pois é). E provavelmente também já viu como os indígenas africanos e brasileiros, por exemplo os Kayapós, exibem suas perfurações com orgulho, pois estas práticas normalmente são usadas durantes celebrações, rituais de passagem, religiosidade – tal qual o uso das alianças no casamento. Você provavelmente não sabia dessa, mas no século XIX, as damas da alta sociedade penduravam as joias nos mamilos para eles crescerem atraentes! Tá vendo?

Dos anos 2000 para cá, a moda incorporou os piercings como itens fashionistas, para compor aquele look aesthetic das revistas e, mais tarde, das redes sociais. As blogueiras de moda estão fervorosas com o uso dessas peças.

É verdade que piercing vem do inglês para “perfuração”, mas se você morre de medo disso e não quer se aventurar, na Piuka você também encontra piercings femininos de pressão incríveis, para escolher quando e onde usar sem grandes preocupações. Dá uma passadinha no site e escolhe o seu! Em 2021, usar piercing é fazer parte da sua própria nobreza.