Vacinação hoje em Feira é para pessoas acima de 51 anos

A aplicação da primeira dose contra a Covid-19, em Feira de Santana segue nesta sexta-feira, 18, para pessoas acima de 51 anos. A vacinação acontece na UniFTC, avenida Artêmia Pires, das 10h às 17h.

O fluxo da vacinação é realizado por ordem de chegada. Para ser vacinado é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação.

Segunda dose – A imunização em segunda dose continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), zona rural e distritos, das 8h às 17h, para aqueles que estão no período recomendado.

É preciso apresentar a caderneta de vacinação, comprovando que recebeu a primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação.

Veja as Unidades Básicas de Saúde que estão vacinando:

UBS Cassa

UBS Centro Social Urbano

UBS Subaé

UBS Caseb 1

UBS Caseb 2

UBS Baraúnas

UBS Irmã Dulce

UBS Mangabeira

UBS Serraria Brasil