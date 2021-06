Emissoras de rádio em Feira tocam a música de Bié dos 8 Baixos

Algumas das principais emissoras de rádio de Feira de Santana, em todas as plataformas, já estão tocando as músicas do disco de Bié dos 8 Baixos, o primeiro trabalho, feito em estúdio ,do popular sanfoneiro que durante muitos anos alegrou o Centro de Abastecimento, todas as segundas-feiras, com o divertido “Samba de Bié”. São sete músicas nesse EP.

A radialista Ana Paula, coordenadora da Rádio Princesa FM, uma das mais ouvidas na cidade, fez questão de destacar e incluir na programação da “Princesa” as músicas de Bié.Já na terça-feira, o radialista Nivaldo Cruz no programa “Palco 96: A Arte do Meu Povo” prestigiou o sanfoneiro e nesta quarta-feira, 23, foi ao ar a faixa 6, “Bonito e Carinhoso”, na programação da manhã.

“O disco exala melodia e brasilidade”, diz o crítico musical Daniel Pinheiro (clique) destacando o caráter universal da música de Bié, fundindo samba com forró e outros ritmos da “musicalidade brasileira”.

Na Rádio Geral Web, o programa Ideia Cheque, colocou para o ouvinte no intervalo de um bate-papo com o artista Lerry a música “Fui na macumba”, faixa sete de Bié dos 8 Baixos cantada por Dona Santinha e um coro formado por Letícia Peixinho,Uyatã Raira e Maiara do Carmo (clique)

Fui na Macumba conta a história de Margarida, uma mulher que, lutando para manter o casamento, ameaça voltar à casa dos pais caso o marido a agrida novamente. Sem dúvidas, é uma crítica ao machismo estrutural incrustado na sociedade brasileira

A música de Bié também já ocupa espaço no programa “Alvorada Sertaneja” com Gilvan Franklin, nas madrugadas da Rádio Sociedade News FM assim como na Rádio Subaé AM, onde o Canto Sertanejo, conduzido pelo experiente radialista e repórter Jorge Telles, abre espaço para o trabalho do sanfoneiro.

Os produtores e divulgadores de Bié dos 8 Baixos agradecem e esperam que todas as rádios sigam os exemplos e abram espaço para essa música de alcance popular e do gosto do ouvinte, principalmente nesta época do ano.