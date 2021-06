Three towers in Sulffock, de Jonh Piper; coleção inglesa do MRA

“Three towers in Sulffock”, de Jonh Piper.

Madeira e tela /Mista

112x87cm

Exposição MRA/2015

foi no museu de arte de campina grande que tomei conhecimento da rica “coleção inglesa” do museu regional de feira de santana.

aproximei-me do museu de campina por uma razão simples: era repórter do “diário da borborema”, jornal criado, assim como esses dois museus – de feira e campina – pelo jornalista assis chateaubriand, o dono dos diários associados.

aliás, na paraíba (por razões de afeto do jornalista que era paraibano mas também por faro empresarial e político do homem de negócios) os diários associados se expandiu com mais uma rádio e depois com a primeira emissora de televisão do estado, chatô por esse tempo já falecido.

aqui na feira chatô veio apenas um dia para inaugurar o mra depois de pronto por diligência de odorico tavares (que dá nome a um colégio na avenida joão durval), que era o homem forte do jornal “diário de notícias” instalado em salvador. mas deixou aqui a mais completa e valiosa “coleção inglesa” das três existentes no brasil.

sim, chateaubriand também plantou em feira uma tal ‘ordem do vaqueiro’ que nunca deu certo porque os membros eram todos donos do gado mas não eram vaqueiros…feira, eu te conheço.