Coelba oferece curso sobre captação de recursos para projetos socioculturais

A Coelba e o Instituto Neoenergia, em parceria com o Instituto Ekloos, abriram as inscrições para o segundo curso online e gratuito, parte do projeto “Caravana Energia que Transforma”. Dessa vez, o curso terá como tema “Captação de recursos para projetos socioculturais”. A formação é destinada a produtores culturais, gestores de organizações sem fins lucrativos (ONGs) e grupos?que atuem com iniciativas socioculturais na Bahia.

As inscrições podem ser feitas a partir de um banner no site da Coelba (www.coelba.com.br) e na página do Instituto Neoenergia (www. institutoneoenergia.org.br), no banner do projeto localizado na página principal. As vagas são limitadas e os confirmados receberão posteriormente a comunicação sobre sua participação. O curso será realizado no dia?20 de julho, por meio da ferramenta ZOOM, de 9h às 17 horas.

A Caravana Energia Que Transforma é mais uma contribuição no enfrentamento à pandemia da COVID-19 dirigida à área sociocultural – uma das mais impactadas economicamente com a suspensão de apresentações e atividades desde o ano passado.

De acordo com Renata Chagas, Diretora-Presidente do Instituto Neoenergia, dentre muitos segmentos, o de arte e cultura foi um dos mais afetados economicamente pela pandemia, impactando toda sua cadeia produtiva.

“Como Arte e Cultura é um dos pilares de nossa atuação, percebemos que era importante a realização de um projeto como a?Caravana?nesse momento, para ajudar esses profissionais na proposição de novas ações, e especialmente a pensar nessa nova reconfiguração pós pandemia, que ainda não sabemos como será, mas que exigirá, certamente, mais persuasão na proposição de projetos”, diz Renata.

O objetivo?da Caravana é capacitar gestores socioculturais da Bahia na criação de novos projetos da área, melhoria na sua gestão?e, consequentemente, ampliar as chances na captação de recursos em diversos editais.

A?Caravana Energia que transforma?trabalha com três cursos online ao longo de 2021. “Quando começamos a desenhar a iniciativa, pensamos no nome Caravana porque remete à ideia de chegar a muitos lugares e, em nosso caso, levando conhecimento e inclusão social, que é um dos nossos compromissos com o desenvolvimento sustentável e sociocultural do estado”, diz Flávia Fonseca, analista do Instituto Neoenergia.