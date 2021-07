Centro, Brasília e Queimadinha sem energia nos próximos dias; confira

A Coelba fará manutenção e melhoria dos equipamentos da rede elétrica em algumas regiões de Feira de Santana durante os próximos dias. Para isso, o fornecimento de energia elétrica será suspenso temporariamente nas localidades e datas disponíveis no quadro abaixo.

A empresa ressalta que os trabalhos podem ser concluídos antes do horário previsto, ou podem não ser realizados por situação de clima ou alguma outra situação de risco impedir a equipe de realizar as melhorias na rede.

Para sua segurança, mesmo durante a interrupção de energia programada, sempre desligue a chave geral da sua unidade ou retire seus aparelhos eletrônicos da tomada, caso tenha que realizar reparos nas instalações elétricas.

Dúvidas? Consulte a seção de Desligamento Programado no site www.coelba.com.br ou entre em contato com a companhia pelo aplicativo e através do 116.