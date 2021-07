Feira é 18ª cidade do Brasil onde policiais mais matam

Cinquenta cidades do país concentram 55% das mortes causadas por intervenção policial. Entres estas, em 18° lugar, está Feira de Santana.

A informação com os dados estão no Anuário da Segurança Pública no Brasil 2021.

Em 2020 o país atingiu o maior número de mortes em decorrência de intervenções policiais (MDIP) desde que o indicador passou a ser monitorado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Público e publicado no Anuário.

Com 6.416 vítimas fatais de intervenções de policiais civis e militares da ativa, em serviço ou fora, as polícias estaduais produziram, em média, 17,6 mortes por dia.