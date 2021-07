Espetáculo de Feira concorre ao Prêmio Braskem de Teatro

Dois espetáculos de Lauro de Freitas, um de Feira de Santana, um de Irecê e outro da cidade de Alagoinhas estão entre os finalistas do 4º Festival de Teatro do Interior da Bahia, que tem patrocínio da Braskem e Governo da Bahia, por meio do Fazcultura.

As cinco montagens selecionadas agora concorrem ao Prêmio Braskem na categoria Espetáculo do Interior. São elas: A Travessia do Grão Profundo (Irecê), Construção (Lauro de Freitas), Nelson em Jogo (Feira de Santana), Nem Tanto, Nem Tão Pouco (Lauro de Freitas) e Rosas Negras (Alagoinhas).

Mais de 60 espetáculos inscreveram-se na etapa inicial de seleção do festival, sendo 12 selecionados para a mostra competitiva, que foi concluída no último domingo. O vencedor será divulgado na próxima semana pela equipe do Prêmio Braskem de Teatro.