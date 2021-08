Após medalhistas, Estado lança edital do Bolsa Esporte

Com um investimento de R$ 1,2 milhão, o Governo do Estado lança mais uma edição do programa Bolsa Esporte. O Aviso do Edital 03/2021, que estabelece critérios para concessão do benefício, está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 7 de agosto. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa em publicação no Twitter na manhã de hoje, após duas novas medalhas de ouro para o Brasil nas Olimpíadas, conquistadas pelos baianos por Isaquias Queiroz (canoagem) e Hebert Conceição (boxe).

“Se a Bahia fosse um país, neste momento, teríamos a mesma quantidade de medalhas de ouro que o Brasil. Nossas conquistas, ao longo da história, foram fruto de muita luta e resistência. Somos um povo incansável, guerreiro, “casca grossa”, como disse Isaquias. A gente merece… e os atletas baianos merecem e precisam de apoio. Por isso hoje publicamos no Diário Oficial mais um edital do Bolsa Esporte, que vai assegurar R$ 1,2 milhão para que nossos atletas continuem batalhando por seus sonhos. A gente sabe transformar trabalho em ouro! E vem mais novidade boa para o esporte por aí”, escreveu o governador na rede social.

Em sua sexta edição, o programa Bolsa Esporte oferece um benefício de até R$ 2 mil por mês para atletas e atletas paralímpicos baianos radicados no estado, desde a iniciação até o alto rendimento. O incentivo financeiro e técnico é concedido, mensalmente, pelo prazo de um ano, podendo ser renovável por igual período.

“Nesta edição, ultrapassamos a casa de um milhão. O anterior, o valor foi de R$ 625 mil. Este aumento de agora irá beneficiar um número maior de atletas e modalidades, reafirmando o compromisso do estado com o incentivo e fomento ao esporte baiano de forma ampla e direta. Esta semana, já foi divulgada a lista das primeiras 57 propostas de um outro programa de incentivo, o FazAtleta, que este ano terá investimento de R$ 4,5 milhões”, comenta o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães.

Os valores do benefício do Bolsa Esporte variam de R$ 380,00 a R$ 2 mil, a depender do perfil do atleta. “São 37 modalidades olímpicas e 21 paralímpicas atendidas pelo edital, além de mais 25 classificadas como modalidades reconhecidas e vinculadas. Portanto, é um edital que contempla amplo leque de modalidades esportivas”, ressaltou Vicente Neto, diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Setre, responsável pela gestão do programa em parceria com a Coordenação de Esporte do Estado, que tem como titular Gustavo Miranda.

Criado em 2011, o Bolsa Esporte já investiu nos seis editais um total de R$ 3,8 milhões. Entre os atletas já contemplados, encontram-se o medalhista de ouro olímpico de 2021, Hebert Conceição, os também campeões olímpicos de boxe Adriana Araújo e Robson Conceição e os tetracampeões paralímpicos do Futebol de 5, Jéferson Gonçalves (Jefinho) e Cássio Lopes.

O Edital 03 e seus respectivos anexos estarão disponíveis no site da Sudesb, nesta segunda-feira (9).