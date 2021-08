A Arquidiocese de Feira de Santana em solenidades presididas pelo Arcebispo Dom Zanoni Demettino ordenou os diáconos africanos Josky Menga Manda e Ibraihm Muinde, ambos missionários do Instituto Consolata.

A celebração eucarística diaconal de Josky, que é natural da República Popular do Congo, aconteceu no na paróquia Santíssima Trindade, no bairro do Feira X em Feira.

A de Ibraihm na capela do Candeal II, no distrito da Matinha, paróquia de São José das Itapororocas.