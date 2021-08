Primeira dose para nascidos até 1998 nesta quinta (12)

Nesta quinta-feira (12), Feira de Santana vacinará contra Covid-19 pessoas com 23 anos ou mais ou nascidas até 1998. A informação foi confirmada na noite dessa quarta-feira pela conta oficial da Prefeitura no Twitter. Quem se enquadrar nos critérios acima poderá receber o imunizante na UniFTC, na UEFS ou nas Unidades Básicas de Saúde listadas no final da matéria, das 8h às 17h ou enquanto durarem os estoques.

Poderão também ser vacinadas com a primeira dose gestantes e puérperas a partir dos 18 anos. Para receber o imunizante, é necessário levar documento de identificação com foto, CPF ou cartão SUS e comprovante de endereço.

UniFTC (1ª dose)

?? Gestantes e puérperas: 18 anos ou +

?? Nascidos até 1998: 23 anos ou + AUDITÓRIO DA UniFTC (2ª dose)

?? PFIZER com aprazamento para o dia 12/08

?? Obrigatório levar o cartão de vacina da Primeira dose + RG + CPF ou cartão SUS — Prefeitura de Feira (@prefsfeira) August 12, 2021

UBSs

?? Gestantes e puérperas: 18 anos ou +

?? Nascidos até 1998: 23 anos ou +

?? 2ª dose: aprazamento para Coronavac e Oxford ?Obrigatório levar RG + CPF ou cartão SUS + comprovante de endereço! — Prefeitura de Feira (@prefsfeira) August 12, 2021

A imunização também acontece das 8h às 16h para aqueles que estão no período recomendado para segunda dose. As vacinas disponibilizadas são a CoronaVac, AtraZeneca/Oxford e Pfizer. No caso desta última, a imunização acontecerá somente no auditório da UniFTC.

Para receber a segunda dose é preciso apresentar a caderneta de vacinação com registro de aplicação da primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento de locação.

Confira a lista das Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS Cassa / Endereço: rua Frei Aureliano Grotamares, S/N, Capuchinhos.

UBS Subaé / Endereço: rua 2ª Travessa Politeama, S/N, Subaé.

UBS Caseb 1 / Endereço: rua Japão, S/N, Caseb.

UBS Caseb 2 / Endereço: rua São Valentin, S/N, Caseb.

UBS Baraúnas / Endereço: rua Petronílio Pinto, 186, Baraúnas.

UBS Irmã Dulce / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 1.759, Brasília.

UBS Mangabeira / Endereço: avenida Tupinambá, S/N, Mangabeira.

UBS Serraria Brasil / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 297, Brasília.

UBS Jardim Cruzeiro / Endereço: rua Miguel Calmon, S/N, Jardim Cruzeiro.

UBS Dispensário Santana / Endereço: rua Mercúrio, 320, Jardim Acácia.

UBS Centro Social Urbano (CSU) / Endereço: rua Tostão, S/N, Cidade Nova.

Com informações da Secom/Feira de Santana

[Post atualizado às 0h05 para refletir as novas orientações e idades]