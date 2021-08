Extraterrestre perdido no centro de Fêra: ouça o “Cordel da Caixa D’água”

A canção “Cordel da Caixa D’água”, de Uyatã Rayra, já está disponível nas plataformas de streaming

A história é boa demais. Um extraterrestre tem a nave espacial avariada no espaço aéreo de Feira de Santana. Talvez o único lugar do planeta Terra onde haja alguma possibilidade de comprar a peça que substitui a que se partiu. Após o pouso forçado, o extraterrestre deixa a nave no Tomba e começa sua empreitada. Feira do Rolo. Feiraguay. Feira do Rato. Rua da Aurora. Este é o mote da canção “Cordel da Caixa D’água”, de Uyatã Rayra com a parceria de Pedro Patrocínio, produtor musical. O single vai ser lançado pelo selo Banana Atômica e está disponível nas principais plataformas de música a partir de hoje, 24 de agosto (terça-feira).

Clique aqui para escutar o “Cordel da Caixa D’água”

É admirável como tudo isto e muito mais é contado dentro dos limites do gênero canção. Mas é porque Uyatã Rayra é um compositor esquisito. A esquisitice dele, no entanto, não é solitária. Ela na verdade se filia a uma linhagem de gênios “estranhos” da música popular brasileira. Aqueles que, preterindo o violão como tradicional parceiro de composição, preferem o contrabaixo. Isto tem a ver com Tom Zé (o fazedor de riffs graves no violão), tem a ver obviamente com Itamar Assumpção, e ecoa e se sedimenta em toda uma cena musical das últimas duas décadas no solo nacional, que aqui vou arbitrariamente sintetizar no duo recifense Pupilo/Dengue da grandiosa Nação Zumbi.

Com sua excentricidade habitual, falando de alienígenas e “bolo doido” em Feira de Santana, Uyatã Rayra nos oferece esse objeto-sonoro-visual-não-identificável. Como coisa assim não se faz sozinho, ele abduziu outras mentes pensantes para dentro disso. O músico e mestre dos estúdios Pedro Patrocínio é co-autor e parceiro sonoro. O ilustrador e design Siddhartha Gautama é o responsável pela capa, que remete ao artista plástico Juraci Dórea e ao xilogravurista Gilvan Samico. Brenus Tsokas, Maiara Carmo, Letícia Peixinho, Lucas Pereira, Nilton Azevedo: cada uma dessas pessoas deixou sua assinatura musical. Já o multi-artista Don Guto assina a animação que embeleza o single no Youtube.

É ou não é um cordel? É um conto de ficção científica? O extraterrestre vai encontrar o que procura? E o povo de Feira como reagirá ao tal bicho de outro planeta? Só ouvindo pra saber… Uma coisa é certa: Uyatã e sua turma encontraram um jeito “difeirenseado” de contar essa história.

P.S.: Em setembro, a música também ganhará uma versão física em formato de livrinho ilustrado. Para mais informações, fiquem ligados no perfil do Instagram de Uyatã Rayra: @uyatarayra.

“O projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.”

FICHA TÉCNICA

Gravado entre maio de 2018 e maio de 2021 nos estúdios Boca de 09, Via Sonora (coros femininos) e Stúdio ORC (flautas)

Uyatã Rayra: Voz, coro, cavaquinho, violão sintetizador

Pedro Patrocínio: Voz, coro, baixo, cavaquinho, violão, sintetizador

Brenus Tsokas: Pandeiro, triângulo, clave, ganzá

Maiara Carmo: Coro

Letícia Peixinho: Coro

Lucas Pereira: Bateria

Nilton Azevedo: Flauta

———————————————————————

Composição: Uyatã Rayra e Pedro Patrocínio

Produção musical e arranjos: Uyatã Rayra e Pedro Patrocínio

Captação externa: Uyatã Rayra

Mixagem e masterização: Pedro Patrocínio

Técnicos de gravação: Pedro Patrocínio (Estúdio Boca de 09); Anselmo Roberto (Via Sonora) e Flávio Santos (Stúdio ORC)

Produção executiva: Uyatã Rayra.

Capa: Siddhartha Gautama

Animação da capa (YouTube): Don Guto

Selo: Banana Atômica