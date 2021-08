O encontro de Márcio Punk e Bié dos 8 Baixos no céu

*O encontro de Márcio Punk e Bié dos oito baixos no céu*

Das sete portas que havia

Foi fechada a derradeira

Bié ao passar por ela

Deixa um silêncio na Feira

Para do lado de lá

Fazer sua brincadeira.

Partiu o comerciante

O amigo, o sambador

O fazedor das segundas

Do povo trabalhador

Levou consigo oito baixos

E seu dom de animador.

Uma barraca no céu

Bié já tem garantida

E para curtir seu samba

Já tem gente reunida

São feirantes e feirenses

Sambadores desta vida.

Entre os que o aguardavam

Um homem se destacou

Um multiartista feirense

Que com Bié duetou

Na cultura da cidade

Que há pouco tempo deixou.

Márcio Punk quando soube

Que seu amigo chegava

E da mais nova barraca

Que lá no céu se instalava

Bateu um papo com Deus

Das paradas que pensava.

Punk então encarregou-se

De uma bela intervenção

Com gravuras sertanejas

No beco da redenção

Que dá acesso à barraca

Do seu parceiro e irmão.

Bié ao ver as gravuras

Lembrou de sua cidade

E Punk ao vê-lo chegando

Pulou de felicidade

Bateu na mão do parceiro

E disse “- fique à vontade!”

Bié sorriu e falou

“- No céu também tem Bahia?

Agora já temos beco

E barraca da energia.”

Tacou o dedo no fole

Fez o que o povo queria.

Romildo Alves, O Garotinho do Cordel

Nota da Redação : Bié dos 8 Baixos (Francisco de Sena, 68 anos) faleceu no domingo, 29, vítima de complicações no cérebro. O sanfoneiro estava há cerca de dois meses internado no Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana.

Saiba mais sobre Bié, assistindo ao documentário e ouvindo o seu EP gravado meses antes de falecer: