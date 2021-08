Zé Neto denuncia “armação” da Prefeitura para acabar Feiraguay

O deputado federal Zé Neto diz que o Feiraguay pode ser vítima de uma “armação” da Prefeitura de Feira de Santana com o objetivo de acabar o Feiraguay e transferir os comerciantes para o shopping popular, empreendimento erguido no Centro de Abastecimento que ainda não decolou como centro de comércio varejista da cidade.

Em vídeo gravado no próprio Feiraguay o deputado lembra que foi o primeiro advogado da associação dos comerciantes do local e que “a Prefeitura está “deixando correr” a ação do Ministério Público pedindo a desocupação da praça onde funciona o entreposto criado há mais de 20 anos.

O deputado afirma que a ação do MP se justifica em parte porque é preciso regulamentar as atividades comerciais da área, o que não foi feito pela Prefeitura.

“É preciso regulamentar a questão administrativa da área até porque foi o próprio MP que fez o ajuste de conduta no passado que viabilizou a ida dos comerciantes para aquela área”