Cervejaria Sertões abre dia 18 exposição de Gabriel Ferreira

“Olhar para o Território” é a exposição do artista visual Gabriel Ferreira que será aberta no dia 18 de setembro, a partir das 17h, no mezanino da Cervejaria Sertões (Avenida Maria Quitéria, n 2011, Container Mall, Feira de Santana – Bahia).

A exposição dá continuidade ao projeto Vernissage na Sertões e ficará disponível por tempo indeterminado, respeitando os protocolos sanitários e os horários de funcionamento do espaço cultural (de terça a sexta, a partir das 17h; aos sábados, a partir das 13h). A entrada é gratuita.

A mostra traz elementos imagéticos típicos do Portal do Sertão, dentre eles, os mais consagrados como a Vaquejada, Capoeiragem, Samba de Roda e Religiosidades de Matriz Africana.

São manifestações que foram vivenciadas pelo artista em sua cidade de origem, Tanquinho-BA, e estendidas à cidade onde reside, Feira de Santana-BA.

A memória individual e coletiva, o simbólico e as novas formas de OLHAR são elementos que desenham o repertório estético de Gabriel, que, em 25 anos de atuação agrega camadas de conhecimento e distribui suas impressões em forma de desenhos, pinturas e fotografias de sua permanente produção artística.

Para além de ilustrador, Ferreira é músico percussionista e produtor; traz no currículo premiações, participações em salões de artes visuais e bienais, atua no campo editorial como desenhista e tem dado os primeiros passos na carreira acadêmica.