Baile de Tia Claudia domingo no Beco da Energia

Domingo, partir das 10h, no Espaço Cultural Tia Cláudia no Beco da Energia, no centro de Feira de Santana, acontece mais um “Baile Tocando para Dançar” .

Participações especiais de artistas importantes na cena da música contemporânea produzida em Feira:

DJ Bomani, Don Guto, Falcatrua e Avelix.

Uma oficina de turbantes e uma exposição de artes visuais compõem o cenário cultural previsto para o Beco da Energia.

O Beco é um espaço alternativo no centro da cidade que ganhou notoriedade cultural com o surgimento do movimento #obecoénosso idealizado pelo multiartista Márcio Punk.